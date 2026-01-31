Venezuela, restituito il passaporto al cardinale Porras

CARACAS, 30 GEN - Il cardinale Baltazar Porras ha annunciato di aver ottenuto nuovamente il passaporto, dopo che il documento gli era stato revocato arbitrariamente lo scorso anno dalle autorità venezuelane riconducibili al governo di Nicolás Maduro. A darne notizia è stato lo stesso porporato attraverso i social, scrivendo: "Come cittadino venezuelano, ho di nuovo il mio passaporto". L'episodio risale al 9 dicembre scorso, quando Porras fu fermato all'aeroporto internazionale di Maiquetía, a una trentina di chilometri da Caracas, mentre era in partenza per la Colombia e successivamente per la Spagna. Secondo le denunce delle organizzazioni per i diritti umani, funzionari dell'immigrazione invalidarono il documento senza fornire alcuna spiegazione, impedendogli di lasciare il Paese. Il caso suscitò ampie critiche e la misura adottata contro Porras provocò reazioni anche a livello internazionale, trattandosi di una delle figure più autorevoli della Chiesa cattolica venezuelana.