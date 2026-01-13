Giornale di Brescia
Venezuela, 'pronti per una nuova agenda con l'Ue'

CARACAS, 13 GEN - Il governo venezuelano, guidato dalla presidente ad interim Delcy Rodríguez, ha espresso la sua disponibilità a "procedere verso una nuova agenda" con l'Unione europea, il Regno Unito e la Svizzera, in un incontro svoltosi a Caracas con i funzionari delle rispettive missioni nel Paese latinoamericano. "Nel rispetto e nell'uguaglianza degli Stati, siamo disposti a procedere verso una nuova agenda, un intenso programma di lavoro per il benessere di entrambi i popoli", ha dichiarato il ministro degli Esteri venezuelano Yván Gil.

CARACAS

