Venezuela, 'progressi per la riapertura dell'ambasciata Usa a Caracas'

CARACAS, 12 GEN - Il governo del Venezuela ha annunciato progressi nel percorso verso la riapertura dell'ambasciata degli Stati Uniti a Caracas. A renderlo noto è stato il ministro dell'Interno e della Giustizia, Diosdado Cabello, che nel corso di una conferenza stampa del Partito socialista unito del Venezuela ha confermato l'avvio delle procedure diplomatiche. "Si sta avanzando nel riavvio e nella riapertura delle ambasciate del Venezuela negli Stati Uniti e degli Stati Uniti in Venezuela", ha affermato durante la conferenza trasmessa dalla televisione di Stato, Vtv. Secondo quanto riferito da Cabello, una delegazione di diplomatici statunitensi si trova già a Caracas per effettuare "valutazioni tecniche e logistiche legate all'attività diplomatica", mentre una missione venezuelana dovrebbe recarsi prossimamente negli Stati Uniti per svolgere compiti analoghi. Non sono state tuttavia fornite indicazioni sulle tempistiche della riapertura né sui nomi dei futuri capi missione. L'ambasciata statunitense a Caracas era stata chiusa nel 2019, dopo la rottura delle relazioni diplomatiche decisa da Nicolás Maduro e, da allora, le relazioni bilaterali sono state gestite dall'ufficio esterno degli Stati Uniti per il Venezuela con sede a Bogotá, in Colombia.