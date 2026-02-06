Venezuela, presentato il testo completo della legge di amnistia

CARACAS, 06 FEB - Il Parlamento del Venezuela ha reso pubblico il testo integrale del progetto di legge di amnistia, un passaggio che la presidente ad interim Delcy Rodríguez ha definito decisivo verso una possibile "riconciliazione nazionale", mentre da Washington continuano le pressioni per una liberazione totale dei detenuti politici. Rispetto alla bozza circolata ieri in occasione della prima votazione parlamentare, la nuova versione circoscrive l'ambito di applicazione a dieci episodi avvenuti negli ultimi 25 anni, dal tentato colpo di Stato contro Hugo Chávez del 2002 fino alle proteste per il presunto broglio elettorale del 2024. La misura esclude esplicitamente gravi violazioni dei diritti umani, crimini di lesa umanità, omicidi volontari, narcotraffico su larga scala e reati contro il patrimonio pubblico. Il deputato Luis Florido, membro della commissione legislativa speciale, ha diffuso il testo sui social, sottolineando il ruolo della legge nel favorire la riconciliazione attraverso consultazione pubblica, dibattito parlamentare e approvazione presidenziale. Il progetto, articolato in 13 articoli, prevede l'estinzione delle azioni penali e la liberazione dei detenuti interessati. Approvato all'unanimità in prima lettura, dovrebbe ottenere il via libera definitivo la prossima settimana, dopo l'invito ad accelerare l'iter lanciato dal presidente dell'Assemblea nazionale Jorge Rodríguez.