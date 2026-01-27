Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Venezuela, Ong e familiari propongono una legge di amnistia

AA

CARACAS, 27 GEN - Il comitato "Madri in difesa della Verità", insieme ad altre organizzazioni per i diritti umani e ai familiari di persone detenute per motivi politici, ha presentato oggi in Venezuela una proposta di Legge di Amnistia finalizzata alla liberazione totale di tutti i prigionieri politici del Paese. La bozza, composta da 12 articoli e illustrata in una conferenza stampa, sarà ora sottoposta a consultazione pubblica e, secondo i promotori, rappresenta un passaggio fondamentale verso una reale riconciliazione nazionale, la giustizia e la ricostruzione democratica. Antonio González Plessmann, codirettore del collettivo per i diritti umani Surgentes, ha raccontato l'esperienza personale della moglie, arrestata e temporaneamente scomparsa, sottolineando come l'amnistia sia percepita come "la possibilità di recuperare la democrazia e vivere senza paura». I promotori evidenziano inoltre che l'iniziativa ha raccolto «consensi inediti" trasversali, coinvolgendo settori della sinistra, del centro e della destra. Secondo organizzazioni come Foro Penal, nonostante alcune recenti liberazioni, centinaia di persone restano ancora detenute per ragioni politiche. Le Ong denunciano inoltre discrepanze nei dati ufficiali e criticano la scarsa trasparenza delle autorità nella gestione del processo. I promotori hanno infine chiesto formalmente al presidente del Parlamento venezuelano, Jorge Rodríguez, fratello della presidente ad interim Delcy Rodríguez, di aprire un dibattito istituzionale e di ascoltare le istanze delle madri e dei familiari dei prigionieri politici, affinché la proposta di legge possa avere seguito.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
CARACAS

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario