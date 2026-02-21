Venezuela, oltre 1.500 persone chiedono l'amnistia in base alla nuova legge

CARACAS, 21 FEB - Oltre 1.500 prigionieri politici in Venezuela hanno chiesto l'amnistia in base a una nuova legge. Lo ha dichiarato oggi il capo del Parlamento nazionale, due giorni dopo l'entrata in vigore della misura, emanata sotto la pressione di Washington. "Un totale di 1.557 casi vengono studiati immediatamente e centinaia di persone private della libertà vengono già rilasciate in base alla legge sull'amnistia", ha dichiarato il presidente dell'Assemblea nazionale Jorge Rodríguez in una conferenza stampa. L'amnistia non è automatica ai sensi della legge: i richiedenti devono rivolgersi al tribunale che gestisce il loro caso. Solo oggi, 80 prigionieri sono stati liberati dalla detenzione nella capitale Caracas, ha dichiarato Rodríguez. Ieri il parlamentare che sovrintende al processo di amnistia, Jorge Arreaza, ha annunciato che i pubblici ministeri hanno chiesto ai tribunali di liberare 379 prigionieri.