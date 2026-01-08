Venezuela, 'movimenti insoliti' nel carcere delle torture El Helicoide

CARACAS, 07 GEN - "Movimenti insoliti" e uno smantellamento di uffici sono stati segnalati nella sede di El Helicoide, uno dei principali centri di detenzione di Caracas, noto per le torture e sede del Sebin, l'intelligence venezuelana. Lo riporta il media all news Versión Final citando il giornalista Jesús Medina Ezaine, secondo il quale sarebbe in corso un'operazione condotta in modo discreto su ordine diretto del Palazzo di Miraflores. L'indicazione sarebbe stata impartita al generale Rubén Santiago, direttore della Polizia nazionale bolivariana e responsabile della custodia del complesso. . L'operazione comprende il trasferimento di oltre venti veicoli con l'ausilio di gru e il progressivo sgombero di diverse aree ancora operative, incluse alcune collegate a corpi investigativi. Non è stato possibile ottenere immagini delle operazioni a causa delle rigide misure di sicurezza e del sistema di sorveglianza totale che circonda l'area. Al momento non vi è conferma ufficiale su eventuali trasferimenti o liberazioni dei detenuti e, secondo il giornalista Alejandro Hernández, direttore del portale La Gran Aldea, i traslochi riguarderebbero solo gli uffici della Polizia nazionale bolivariana e non le aree del complesso in cui sono detenuti i prigionieri politici.