Venezuela, Maduro e la moglie feriti durante la cattura

CARACAS, 07 GEN - Il presidente venezuelano destituito Nicolas Maduro e la moglie Cilia Flores sono rimasti feriti nel corso del blitz americano del 3 gennaio a Caracas. Lo ha reso noto il ministro dell'Interno venezuelano Diosdado Cabello. "Cilia è stata ferita alla testa e ha ricevuto un colpo al corpo - ha detto durante la trasmissione settimanale sulla tv pubblica -. Il compagno Nicolas è stato ferito a una gamba. Fortunatamente si stanno riprendendo dalle ferite".