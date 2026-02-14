Venezuela, Maduro chiede di essere incluso nella legge di amnistia

CARACAS, 13 FEB - L'ex presidente venezuelano Nicolás Maduro avrebbe sollecitato, con una telefonata al figlio e deputato Nicolás Maduro Guerra, di essere incluso nel progetto di legge di amnistia attualmente all'esame del Parlamento di Caracas. Secondo quanto riferito dal parlamentare ai media locali, la conversazione è avvenuta mentre si trovava nell'emiciclo della sede legislativa e il padre, detenuto a New York, avrebbe insistito affinché l'amnistia non fosse riservata ad altri, ma valesse anche per lui e per la sua famiglia. Il dibattito sulla legge - che prevede il perdono per reati politici commessi dal 1999 - prosegue tra forti tensioni, in particolare attorno all'articolo 7, che ne disciplina condizioni e benefici. Il testo ha già ottenuto un primo via libera, ma attende l'approvazione definitiva e ha suscitato critiche sia da settori dell'opposizione sia da organizzazioni per i diritti umani, che ne contestano la portata e i limiti applicativi. Maduro Guerra ha inoltre riferito che il padre, nonostante la detenzione, si sarebbe detto informato sull'evoluzione del quadro politico venezuelano e favorevole alle iniziative intraprese dal governo della presidente ad interim Delcy Rodríguez. La richiesta di includere lo stesso ex presidente nell'amnistia apre così un nuovo fronte nel già delicato confronto politico e istituzionale attorno alla legge.