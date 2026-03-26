Venezuela, madri dei prigionieri politici in marcia verso la Nunziatura

CARACAS, 26 MAR - Madri, familiari e attivisti per i diritti umani hanno convocato per domani a Caracas una processione silenziosa fino alla Nunziatura apostolica per chiedere l'intervento del Vaticano a favore della liberazione dei detenuti politici in Venezuela. La mobilitazione, promossa dal Comitato per la libertà dei prigionieri politici, partirà alle 11 dalle vicinanze di Plaza Venezuela e raggiungerà la sede diplomatica della Santa Sede in avenida La Salle. Gli organizzatori spiegano che l'iniziativa vuole riportare l'attenzione sulla condizione dei prigionieri politici e sollecitare la Chiesa cattolica a mantenere il proprio accompagnamento alle vittime e alle loro famiglie, oltre al ruolo di denuncia internazionale. La manifestazione si svolgerà nel segno del silenzio, della memoria e della richiesta di giustizia: i partecipanti annunciano che porteranno candele e fotografie dei propri cari, per ribadire che "non si tratta di cifre, ma di vite".