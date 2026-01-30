Venezuela, le autorità elettorali sospendono l'iscrizione di nuovi partiti politici

CARACAS, 30 GEN - In controtendenza con l'apparente apertura al dissenso politico manifestata nelle ultime settimane dal governo ad interim di Delcy Rodríguez in Venezuela, il Consiglio Nazionale Elettorale (Cne) ha decretato la sospensione temporanea dei processi di autorizzazione e iscrizione di nuovi partiti politici nel Paese. La misura, ufficializzata con la Risoluzione n. 260128-004, è stata approvata il 28 gennaio con le firme del presidente dell'organismo elettorale, Elvis Amoroso, e del segretario generale, Antonio José Meneses Rodríguez, e nella delibera si giustifica la decisione citando la necessità di mettere in atto una "organizzazione e razionalizzazione" delle procedure amministrative". La decisione colpisce direttamente anche il partito Vente Venezuela della leader dell'opposizione e Premio Nobel per la Pace, María Corina Machado, a cui non è stato permesso di formalizzare la propria registrazione in vista delle ultime elezioni presidenziali e politiche e che si vedrà impedito a farlo anche nel 2026 qualora la misura rimanesse in vigore. "Più che una misura amministrativa si tratta di una decisione tipica di uno stato di emergenza", ha dichiarato all'ANSA l'avvocato Alí Daniels, coordinatore della ong 'Accesso alla Giustizia'. Sebbene la Legge sui Partiti Politici stabilisca che il processo di iscrizione debba iniziare a gennaio di ogni anno, il Cne ha invocato i suoi poteri legali per sospenderlo allegando "circostanze eccezionali" senza specificare la durata della misura.