Venezuela, la madre di Víctor Quero riconosce il corpo del figlio

CARACAS, 08 MAG - La madre di Víctor Hugo Quero Navas ha confermato che il corpo riesumato nel cimitero Jardín La Puerta, nel comune di Baruta, appartiene al figlio, detenuto politico morto in custodia secondo quanto ammesso dalle autorità venezuelane. Lo riferiscono giornalisti e attivisti vicini alla famiglia, mentre proseguono polemiche e denunce sul procedimento avviato dalla procura. L'avvocato della famiglia, Kelvi Zambrano, ha chiesto la creazione di una commissione indipendente secondo il Protocollo del Minnesota per chiarire le cause della morte del 52enne, detenuto dal gennaio 2025. Secondo il legale, non è escluso che il decesso possa essere collegato a torture o alla mancanza di cure mediche adeguate. Anche l'ex procuratore Zair Mundaray ha denunciato presunte anomalie nell'esumazione, sostenendo che non sarebbero stati coinvolti specialisti di medicina legale qualificati. La famiglia accusa inoltre le autorità di avere occultato per mesi il luogo di detenzione di Quero Navas e di aver fornito informazioni contraddittorie sul suo stato di salute e sulla sua morte all'anziana madre.