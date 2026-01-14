Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Venezuela, Jorge Rodríguez annuncia oltre 400 detenuti liberati

AA

CARACAS, 13 GEN - Il presidente del Parlamento venezuelano, Jorge Rodríguez, ha dichiarato che oltre 400 persone sono state liberate nelle ultime settimane nell'ambito di un processo di scarcerazione presentato dal governo come un gesto di "pace" e di "convivenza civile". L'annuncio, fatto martedì dall'esponente chavista durante una sessione parlamentare trasmessa dalla televisione di stato Vtv, non è stato però accompagnato da indicazioni temporali precise né dalla pubblicazione di un elenco ufficiale dei detenuti rilasciati, alimentando dubbi e richieste di chiarimento. ers. Le organizzazioni per i diritti umani forniscono tuttavia stime nettamente inferiori. Secondo la Ong Foro Penal, che monitora i casi dei detenuti considerati politici, fino a martedì 13 gennaio sarebbero state effettivamente liberate tra le 60 e le 70 persone. Le Ong denunciano inoltre la lentezza del processo, la mancanza di trasparenza e la marcata discrepanza tra i numeri diffusi dalle autorità e quelli verificati sul campo.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
CARACAS

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario