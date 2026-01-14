Venezuela, Jorge Rodríguez annuncia oltre 400 detenuti liberati

CARACAS, 13 GEN - Il presidente del Parlamento venezuelano, Jorge Rodríguez, ha dichiarato che oltre 400 persone sono state liberate nelle ultime settimane nell'ambito di un processo di scarcerazione presentato dal governo come un gesto di "pace" e di "convivenza civile". L'annuncio, fatto martedì dall'esponente chavista durante una sessione parlamentare trasmessa dalla televisione di stato Vtv, non è stato però accompagnato da indicazioni temporali precise né dalla pubblicazione di un elenco ufficiale dei detenuti rilasciati, alimentando dubbi e richieste di chiarimento. ers. Le organizzazioni per i diritti umani forniscono tuttavia stime nettamente inferiori. Secondo la Ong Foro Penal, che monitora i casi dei detenuti considerati politici, fino a martedì 13 gennaio sarebbero state effettivamente liberate tra le 60 e le 70 persone. Le Ong denunciano inoltre la lentezza del processo, la mancanza di trasparenza e la marcata discrepanza tra i numeri diffusi dalle autorità e quelli verificati sul campo.