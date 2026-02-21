Giornale di Brescia
Venezuela, il procuratore generale Tarek William Saab: 'L'amnistia chiude un ciclo'

CARACAS, 20 FEB - Il procuratore generale del Venezuela, Tarek William Saab, ha affermato che la legge di amnistia approvata all'unanimità dal Parlamento venezuelano chiude "un importante ciclo storico", segnato da conflitti e ferite ancora da sanare. Intervenendo a Caracas, Saab ha spiegato che la norma apre una nuova fase di dialogo e di confronto delle idee, auspicando che "non si torni a ricorrere alla violenza come pretesto per dirimere le differenze". Saab ha ricordato il contributo del Ministero pubblico ai tavoli di lavoro con la commissione parlamentare e al "Programma per la convivenza democratica" promosso dalla presidente ad interim Delcy Rodríguez, che ha annunciato l'insediamento di una commissione speciale incaricata di vigilare sull'applicazione della legge e di valutare eventuali casi esclusi dal testo. L'annuncio è stato dato davanti al Palazzo di Miraflores, ha riferito la televisione di Stato Vtv. Diosdado Cabello, presidente della Commissione per la Rivoluzione giudiziaria e vicepresidente settoriale, coordinerà con il Parlamento e con il "Programma per la convivenza democratica l'esame delle posizioni non contemplate dalla normativa.

