Venezuela, il presidente del Parlamento promette la liberazione dei detenuti politici

CARACAS, 06 FEB - l presidente del Parlamento venezuelano, Jorge Rodríguez, ha visitato oggi la veglia che i familiari dei detenuti politici mantengono da 29 giorni davanti alla Zona 7 della Polizia nazionale bolivariana (Pnb), nel quartiere Boleita di Caracas. Dopo un incontro con i parenti dei prigionieri, Rodríguez ha assicurato che le scarcerazioni avverranno a breve. "Tra martedì prossimo e, al più tardi, venerdì saranno tutti liberi", ha dichiarato, secondo quanto riferito dai presenti, che hanno registrato l'incontro e diffuso le immagini sui social attraverso il sito indipendente Monitoreamos. Da settimane le famiglie dei detenuti portano avanti proteste e presidi permanenti per chiedere la liberazione dei loro congiunti, nel contesto del processo di scarcerazioni annunciato dalle autorità venezuelane. L'impegno assunto da Rodríguez si inserisce nel dibattito politico e parlamentare legato al progetto di legge di amnistia attualmente all'esame del Parlamento, che prevede l'estinzione dei procedimenti penali e la liberazione delle persone detenute per reati connessi alla conflittualità politica degli ultimi anni in Venezuela.

