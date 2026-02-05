Venezuela, il legale dell'ex ministro Alex Saab smentisce il suo arresto

CARACAS, 04 FEB - Alex Saab non è stato arrestato ed è regolarmente nella propria abitazione a Caracas. A smentire le notizie circolate nelle ultime ore è il suo avvocato Luigi Giuliano, in dichiarazioni al sito venezuelano Tal Cual, che ha definito "false" e "inventate" le informazioni diffuse da alcuni media internazionali sulla presunta detenzione dell'ex ministro venezuelano. "È a casa sua, sta bene e non esiste alcun ordine di cattura né alcuna comunicazione a suo carico", ha affermato il legale, precisando di essere stato in contatto diretto con il proprio assistito nel corso della giornata. Secondo Giuliano, Saab sarebbe rimasto "molto sorpreso" dalle ricostruzioni giornalistiche e avrebbe espresso perplessità anche riguardo a presunte conferme provenienti da fonti statunitensi, ribadendo di "non avere problemi con gli Stati Uniti" e di essere coperto da un indulto. L'avvocato ha inoltre annunciato che Saab potrebbe smentire personalmente la notizia con un'apparizione pubblica prevista per giovedì 5 febbraio, dopo consultazioni con le autorità e "per rispetto delle istituzioni". A sostegno della versione difensiva, Giuliano ha citato anche la presenza pubblica della moglie, Camilla Fabri, a un evento ufficiale all'aeroporto internazionale di Maiquetía.