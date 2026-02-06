Venezuela, il cardinale Porras convoca un sabato di preghiere per i detenuti politici

CARACAS, 06 FEB - Il cardinale Baltazar Porras ha invitato i venezuelani a partecipare domani febbraio a una giornata di preghiera e solidarietà davanti ai centri di detenzione del Paese, a sostegno dei familiari dei detenuti politici. L'iniziativa, in programma tra le 10 e le 12 di domani ora locale, accompagnerà le veglie permanenti che da settimane si svolgono nei pressi di diverse carceri per chiedere la liberazione dei prigionieri. In un messaggio video diffuso sul suo canale ufficiale di Instagram, Porras ha esortato le comunità a organizzarsi in ogni città e località, invitando a momenti di raccoglimento "nei luoghi in cui le famiglie mantengono viva la loro presenza". Il porporato ha chiesto che la giornata abbia carattere ecumenico, aperta a fedeli di diverse confessioni, e si svolga nel rispetto e nella prudenza. Chi non potrà essere presente fisicamente, ha aggiunto, "potrà offrire un contributo con alimenti, medicinali o altri beni di prima necessità. Porras ha definito l'iniziativa un gesto di fraternità e un richiamo alla giustizia e alla libertà in Venezuela. Nel frattempo, i familiari dei detenuti politici hanno raggiunto i 28 giorni di veglia davanti al carcere di El Rodeo I, nello Stato di Miranda, rinnovando la richiesta di una liberazione piena.