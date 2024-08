Venezuela, Gonzalez: 'Nessuna sentenza ferma la verità'

CARACAS, 22 AGO - Tramite un video diffuso sulle sue reti sociali, il candidato dell'opposizione Edmundo González ha rilasciato le sue prime dichiarazioni dopo la sentenza della Corte suprema di giustizia (Tsj) del Venezuela, che ha confermato la vittoria di Nicolás Maduro alle elezioni presidenziali. "Venezuelani, nessuna sentenza fermerà la verità di ciò che è accaduto il 28 luglio, né è al di sopra della sovranità popolare", ha esordito. "Cercare di rendere ufficiali i risultati delle elezioni non cambia la verità. Abbiamo vinto in modo schiacciante e abbiamo i verbali che lo dimostrano da quando Maduro ha fatto ricorso a quello che dovrebbe essere il più alto tribunale del Paese (il Tsj)", ha continuato González. Il candidato oppositore ha poi sottolineato la mancanza di indipendenza della massima corte venezuelana. "Hanno emesso una sentenza per compiacere il regime, una sentenza che invece di aprire un percorso di pace non farà che peggiorare la crisi in cui viviamo. Il mondo sa che il Tsj ha smesso da tempo di essere un tribunale imparziale al servizio della giustizia per diventare il braccio esecutivo di Maduro". González ha chiuso il suo intervento esortando il Consiglio elettorale nazionale (Cne) del Venezuela a mostrare i verbali del voto. "Signori del Cne, non nascondetevi dietro un tribunale: assumete il vostro ruolo e rispettate i risultati. Mostrateli tabella per tabella. E lasciate spazio a un audit internazionale imparziale, indipendente e affidabile".