Venezuela, El Helicoide sarà chiuso e trasformato in uno spazio sociale

CARACAS, 30 GEN - Il governo venezuelano ha annunciato la chiusura del centro di detenzione noto come El Helicoide e la sua riconversione in uno spazio comunitario destinato ad attività sportive, culturali e sociali. L'annuncio è stato dato dalla vicepresidente esecutiva Delcy Rodríguez durante la cerimonia di rilancio della missione "Guardiani della Patria" trasmessa dalla televisione di Stato, Vtv. Secondo Rodríguez, la trasformazione dell'edificio — per anni uno dei principali simboli dell'apparato detentivo e di sorveglianza del Paese — si inserisce in una "nuova fase di riconciliazione e ricostruzione istituzionale". Situato a Caracas e gestito dal servizio di intelligence Sebin, El Helicoide è stato a lungo al centro delle critiche di organizzazioni internazionali per i diritti umani, che lo hanno indicato come luogo di detenzione di oppositori e prigionieri politici in condizioni gravemente degradanti. Nel corso degli anni, Nazioni Unite, Amnesty International e Human Rights Watch hanno documentato torture, maltrattamenti e altre gravi violazioni dei diritti dei detenuti all'interno della struttura. La decisione arriva in un contesto di iniziative annunciate dal governo, tra cui una proposta di legge di amnistia generale per i prigionieri politici e dichiarazioni volte a promuovere la convivenza civile. Le autorità non hanno tuttavia fornito dettagli operativi né indicazioni sui tempi per l'effettiva riconversione di El Helicoide in centro sociale.