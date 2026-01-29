Venezuela, Delcy Rodríguez invita l'opposizione a 'restare a Washington'

CARACAS, 28 GEN - La presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodríguez, ha invitato gli esponenti dell'opposizione accusati di "estremismo" a "restare a Washington", in un chiaro riferimento - senza però mai nominarla - alla leader dell'opposizione María Corina Machado. L'affermazione è arrivata nel corso di una cerimonia ufficiale trasmessa dalla televisione di Stato, Vtv, durante la quale Rodríguez ha contrapposto "chi ama davvero il Venezuela" a quanti, a suo dire, cercano di "perpetuare i danni e l'aggressione contro il popolo venezuelano". "Che tornino tutti coloro che vogliono bene al Paese, ma chi punta a proseguire l'offensiva contro il Venezuela resti a Washington", ha dichiarato, criticando duramente quello che ha definito l'"estremismo" di una parte dell'opposizione. Il riferimento è alla posizione assunta da Machado, che ha sostenuto l'intervento statunitense del 3 gennaio per catturare il presidente de facto Nicolás Maduro Moros.