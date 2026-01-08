Venezuela, Delcy Rodriguez denuncia 'macchia' nei rapporti con Usa

CARACAS, 07 GEN - La presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodríguez, ha denunciato l'esistenza di una "macchia" senza precedenti nelle relazioni con gli Stati Uniti dopo la cattura del presidente Nicolás Maduro, avvenuta il 3 gennaio da parte dell'esercito americano. L'affermazione è stata pronunciata mercoledì sera durante una cerimonia ufficiale a Caracas. "Per quanto riguarda Venezuela e Stati Uniti, la prima cosa da dire è che c'è una macchia nelle nostre relazioni che non era mai esistita nella nostra storia", ha dichiarato Rodríguez, già vicepresidente e insediata lunedì come presidente ad interim. La dirigente ha sottolineato che Caracas non rifiuta il dialogo internazionale, ricordando che il 27% delle esportazioni venezuelane ha come destinazione gli Usa, all'interno di un commercio concentrato su pochi Paesi. Rodríguez ha ribadito che il Venezuela "non è in guerra", ma è "un Paese di pace aggredito da una potenza nucleare", assicurando che la linea del governo resterà quella della diversificazione dei mercati e della resistenza a ogni forma di pressione economica.