Venezuela, Delcy Rodríguez annuncia la prima esportazione di gas

CARACAS, 29 GEN - Il Venezuela ha annunciato che nelle "prossime ore" effettuerà la sua prima esportazione di gas, un passaggio definito storico per il settore energetico nazionale. Lo ha dichiarato la presidente ad interim Delcy Rodríguez durante una manifestazione con i lavoratori petroliferi a Caracas, all'indomani dell'approvazione parlamentare della riforma della Legge organica sugli idrocarburi, da lei firmata, volta a incentivare investimenti privati ed esteri. "La nave è già in Venezuela e la vedremo salpare nelle prossime ore. Condividerò quel momento con il nostro popolo", ha affermato Rodríguez in un intervento trasmesso dalla televisione di Stato Vtv, senza fornire ulteriori dettagli sull'operazione né indicare il Paese di destinazione del carico. La dirigente chavista ha aggiunto che la prima esportazione di gas renderà "molto orgogliosi" tutti i venezuelani. Due settimane fa il governo aveva annunciato la firma di un accordo di commercializzazione del gas, senza precisarne i termini. In precedenza Rodríguez aveva inoltre comunicato la sottoscrizione del primo contratto per l'esportazione di gas liquefatto (Lpg), definendolo un passo decisivo verso l'obiettivo di trasformare il Venezuela in un attore di rilievo anche nel settore del gas.