Venezuela, altri 200 milioni dal petrolio immessi nel mercato dei cambi

CARACAS, 28 GEN - Il Venezuela ha incassato altri 200 milioni di dollari dalla vendita di idrocarburi, e destinato le risorse al mercato dei cambi nazionale. Lo ha annunciato la Banca centrale (Bcv), precisando che l'operazione rientra nel programma di offerta di valuta coordinato con l'esecutivo per sostenere la liquidità e rafforzare l'economia. In una nota, la Bcv ha spiegato che finora erano già stati collocati 300 milioni di dollari e che, con l'ultima operazione, l'ammontare complessivo sale a 500 milioni. Le risorse provengono dall'accordo annunciato il 15 gennaio dalla Casa Bianca tra Washington e Caracas, che prevede la commercializzazione da parte statunitense di fino a 50 milioni di barili di greggio venezuelano e la successiva gestione e trasferimento dei proventi al Paese sudamericano. Secondo la banca centrale, l'obiettivo è "complementare l'offerta privata e rafforzare l'economia nazionale". Le autorità hanno inoltre annunciato che nei prossimi mesi saranno progressivamente ampliati i canali di vendita e coinvolte nuove istituzioni finanziarie, con l'obiettivo di convogliare in modo ordinato i futuri introiti petroliferi nel sistema dei cambi.