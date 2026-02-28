Giornale di Brescia
Venezuela, altri 133 migranti rimpatriati dagli Usa atterrano a Maiquetía

CARACAS, 27 FEB - Un totale di 133 migranti venezuelani è giunto oggi all'Aeroporto Internazionale Simón Bolívar di Maiquetía, che serve la capitale Caracas, a bordo di un volo di rimpatrio proveniente dagli Stati Uniti. Lo ha reso noto il Ministero dell'Interno e della Giustizia attraverso il proprio canale ufficiale su Telegram, precisando che tra i rimpatriati figurano 100 uomini, 28 donne, quattro bambini e un adolescente. Si tratta del volo numero 117 organizzato nell'ambito dell'accordo migratorio tra Caracas e Washington per il rimpatrio dei cittadini venezuelani, in vigore dalla fine di gennaio dello scorso anno. Lunedì scorso altri 111 venezuelani erano già rientrati con un volo partito da Miami, negli Stati Uniti. Secondo i dati ufficiali diffusi dalle autorità del Paese sudamericano, da febbraio 2025 oltre 20 mila migranti hanno fatto ritorno in Venezuela. Il flusso dei rientri si inserisce nel quadro di una politica di rimpatrio che coniuga gli sforzi dello Stato nella gestione dei ritorni con accordi bilaterali siglati con il governo degli Stati Uniti.

