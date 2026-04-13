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Venezuela, accordo con Chevron per aumentare la produzione di petrolio

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CARACAS, 13 APR - Il governo venezuelano ha firmato un accordo con Chevron per ampliare le operazioni petrolifere nel Paese e incrementare la produzione, dopo la recente riforma degli idrocarburi. L'intesa prevede l'aumento della partecipazione della compagnia statunitense al 49% nella joint venture Petroindependencia e l'assegnazione di nuovi diritti operativi nel blocco Ayacucho 8, nella Fascia dell'Orinoco, una delle principali riserve mondiali di greggio pesante . L'accordo è stato firmato nel palazzo presidenziale di Miraflores alla presenza delle autorità venezuelane e dei vertici di Petróleos de Venezuela (Pdvsa). La presidente ad interim Delcy Rodríguez ha parlato di "passo decisivo" per rilanciare la produzione e garantire un quadro stabile agli investitori. Secondo Caracas, l'intesa dovrebbe favorire un aumento dell'output e rafforzare la cooperazione energetica internazionale, in un contesto di rilancio dell'industria petrolifera del Paese sudamericano.

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