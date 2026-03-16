Venezuela, 134 candidati per la procura e l'ufficio del difensore civico

CARACAS, 16 MAR - Sono 134 le candidature presentate in Venezuela per la selezione dei vertici di procura generale e ufficio del difensore civico, istituzioni centrali del sistema istituzionale del Paese, incaricate dell'azione penale e della tutela dei diritti dei cittadini. Lo ha reso noto il comitato parlamentare incaricato di esaminare i curriculum, nell'ambito della procedura avviata dopo le dimissioni del procuratore generale Tarek William Saab e del difensore civico Alfredo Ruiz. Il processo di selezione è gestito dall'Assemblea nazionale, il parlamento controllato dal chavismo. Il termine per la presentazione delle candidature era fissato al 13 marzo. Nel dettaglio, 73 aspiranti puntano alla guida del ministero pubblico e 61 all'incarico di difensore civico. Tra i candidati alla procura figura anche l'attuale procuratore ad interim Larry Devoe, nominato dopo la rinuncia di Saab e in precedenza segretario esecutivo del Consiglio nazionale dei diritti umani. Per la carica di difensore del popolo si sono invece presentati 61 candidati, tra cui l'attuale ministro della Cultura Ernesto Villegas, che coordina anche il Programma nazionale per la convivenza e la pace.