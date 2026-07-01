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Venerdì i funerali di Chiara Guerra, uccisa dal nipote

VENEZIA, 01 LUG - Si svolgeranno venerdì 3 luglio, nella chiesa parrocchiale di San Stino di Livenza (Venezia), i funerali di Chiara Guerra, l'insegnante di 53 anni uccisa a coltellate da nipote di 17 anni, l'11 giugno scorso nella cittadina veneziana. Il giovane aveva confessato il delitto due giorni dopo davanti al sostituto procuratore di Pordenone, Carmelo Barbaro. Il corpo, assieme al cellulare della donna e all'arma del delitto, era stato chiuso in un sacco e gettato in un vicino canale. Era stato ripescato il 16 giugno in una chiusa sul fiume Lemene. Dopo l'autopsia, dalla quale è emerso che la donna aveva subito oltre 40 colpi di coltello, la Procura ha concesso il nulla osta per le esequie. Il fascicolo d'indagine sul caso è stato trasmesso alla Procura dei minori di Trieste.

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