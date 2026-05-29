CAGLIARI, 29 MAG - Il Corpo Forestale sta intervenendo con il supporto di due elicotteri proveniente dalle basi operative del Corpo Forestale di Villasalto e Fenosu su un vasto incendio a Domus de Maria (città metropolitana di Cagliari) in località "P.ta sa Pala de Ammettiu". Il rogo, che sta interessando la macchia mediterranea, ha raggiunto alcune case sparse di campagna ed è stata richiesta ai vigili del fuoco l'evacuazione di due persone disabili residenti nell'area. Sul posto coordina le operazioni di spegnimento il direttore delle operazioni della stazione Forestale di Teulada.
Vasto rogo nel Cagliaritano, elicotteri in volo e case evacuate
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