Vasto rogo nel Cagliaritano, elicotteri in volo e case evacuate

CAGLIARI, 29 MAG - Il Corpo Forestale sta intervenendo con il supporto di due elicotteri proveniente dalle basi operative del Corpo Forestale di Villasalto e Fenosu su un vasto incendio a Domus de Maria (città metropolitana di Cagliari) in località "P.ta sa Pala de Ammettiu". Il rogo, che sta interessando la macchia mediterranea, ha raggiunto alcune case sparse di campagna ed è stata richiesta ai vigili del fuoco l'evacuazione di due persone disabili residenti nell'area. Sul posto coordina le operazioni di spegnimento il direttore delle operazioni della stazione Forestale di Teulada.