CAGLIARI, 08 LUG - Ci sono anche un Canadair e un Super Puma tra i velivoli che stanno operando per spegnere il vasto incendio divampato a metà mattina nel territorio di Selargius (Città metropolitana di Cagliari), non lontano dalla statale 554, all'altezza del ponte strallato che conduce alla cittadella universitaria e al policlinico dell'Aou. Il Corpo Forestale sta intervenendo coi mezzi a terra e con il supporto di altri due elicotteri provenienti dalle basi operative di Pula e Villasalto il località "Baccu Lau". Sul posto anche un elicottero militare. L'incendio è stato dichiarato di interfaccia per la presenza di case sparse e aziende, ma attualmente sembra che non stia minacciando abitazioni e non si registrano evacuazioni. Nell'area sono però presenti molte linee elettriche e si sta procedendo con cautela.
Vasto incendio nell'area di Cagliari, in volo un Canadair e 4 elicotteri
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