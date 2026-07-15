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Vannacci, 'ieri hanno vinto ancora gli infami della poltrona'

VASTO, 15 LUG - "Ieri hanno vinto quelli che io chiamo gli infami della poltrona". Così il leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci, durante un incontro a Vasto, sulla costa abruzzese, parlando del voto sulla legge elettorale di ieri. "I badogliani del centrodestra hanno potuto sparare alla schiena del loro stesso schieramento - ha aggiunto - ma grazie alle munizioni che gli ha fornito il Pd, la sinistra. Perché è la sinistra che ha chiesto il voto segreto. Nessuno vuole queste preferenze, né la sinistra né i badogliani della destra. Futuro Nazionale è l'unico partito che da subito ha detto che dobbiamo ridare la sovranità al popolo. Dobbiamo consentire agli italiani di scegliere i propri rappresentanti presso il Parlamento".

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