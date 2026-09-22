ROMA, 22 SET - Con l'ingresso di Calderone da Forza Italia "siamo arrivati a nove, come i gironi infernali. Quindi il decimo sarà il diavolo in persona... La sporca dozzina cresce. Ma il nostro obiettivo non è fare un gruppo, la nostra priorità è fare politica nazionale ed essere incisivi nel Parlamento e far passare le nostre risoluzioni e i nostri emendamenti". Lo ha detto il leader di FnV, Roberto Vannacci, a Start su Sky TG24.
Vannacci, con Calderone in 9 come i gironi infernali, il decimo sarà il diavolo...
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