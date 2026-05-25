Vannacci, 'Chi è Marina Berlusconi? Non mi risulta che faccia politica'

VERONA, 25 MAG - "Chi è Marina Berlusconi? Perché non mi risulta sia capo di un partito politico. Oppure stiamo dicendo che Forza Italia è un partito eterodiretto dal potere dei soldi e dell'editoria?". Lo ha detto a Verona Roberto Vannacci, rispondendo ai giornalisti su presunti "veti" dell'imprenditrice sulla sua persona. "Non mi risulta - ha aggiunto Vannacci - che Marina Berlusconi faccia politica. Quindi perché dovrei rispondere a qualcuno che non fa politica?", ha concluso.