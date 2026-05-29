Vannacci, alleanza con FdI? Non escludiamo nulla, ma non faremo da stampella

BRUXELLES, 29 MAG - "Noi non escludiamo nulla per principio, perché la politica seria si fa sui contenuti e sugli interessi degli italiani. Ma Futuro Nazionale non nasce per fare da stampella a nessuno". Così il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci, interpellato dall'ANSA sulla possibilità di una coalizione con Fratelli d'Italia in vista delle prossime politiche. "Se ci sarà una coalizione, dovrà essere una fondata su questi contenuti, non su accordi di palazzo", precisa l'eurodeputato, citando i temi per lui cruciali: sicurezza, contrasto all'immigrazione irregolare, sovranità nazionale, tutela degli interessi degli italiani, Pmi ed energia.