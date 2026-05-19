Vannacci, accolgo Ravetto in Fnv, la deputata lascia la Lega

ROMA, 19 MAG - La deputata Laura Ravetto lascia la Lega e aderisce al partito di Roberto Vannacci, Futuro nazionale con Vannacci. A riferirlo è lo stesso Vannacci: "Accolgo con grande piacere Laura Ravetto all'interno di Futuro Nazionale", dice il generale aggiungendo che la formalizzazione del passaggio avverranno giovedì sera a Salsomaggiore Terme, in occasione dell'evento 'Guerra e Pace' . "Si tratta di una personalità politica di consolidata esperienza, con cinque legislature in Parlamento - ricorda il leader di FnV - e ruoli di rilievo ricoperti nel corso della sua attività istituzionale, fra cui quello di sottosegretario ai rapporti con il Parlamento nel 2010 e responsabile del dipartimento immigrazione di Forza Italia nel 2019". E conclude: "Sono certo che potrà offrire un contributo importante alla crescita e all'evoluzione di Futuro Nazionale"