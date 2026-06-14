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Vance, 'sarò presente alla firma dell'accordo con l'Iran, forse anche Trump'

WASHINGTON, 14 GIU - Il vicepresidente americano JD Vance ha detto che intende partecipare alla cerimonia ufficiale di firma del memorandum d'intesa tra Stati Uniti malgrado la possibile presenza anche del presidente Donald Trump. "Credo che stiamo ancora definendo i dettagli logistici su chi parteciperà alla cerimonia della firma", ha detto Vance a Fox News, in una breve intervista telefonica. "Io sicuramente ci sarò, ma è possibile che ci sia anche il presidente in persona".

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