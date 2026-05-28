Vance: 'Progressi su estensione tregua, ma Trump non pronto ad approvarlo'

WASHINGTON, 28 MAG - Gli Usa e l'Iran hanno compiuto buoni progressi sull'estensione del cessate il fuoco, ma il presidente Donald Trump non è ancora pronto ad approvare l'accordo. Lo ha detto il vicepresidente JD Vance, secondo cui "ci stiamo confrontando su un paio di punti relativi alla formulazione del testo. Abbiamo fatto molti progressi in tal senso". Parlando coi media poche ore dopo che fonti Usa hanno riferito che le due parti avrebbero raggiunto l'intesa, Vance ha espresso l'auspicio che si continui "a fare progressi" per mettere il tycoon "nella posizione di poter avallare l'accordo". Anche se, "ovviamente, la questione è ancora da definire".