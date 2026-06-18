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Vance, 'non so quando andrò in Svizzera, credo nel weekend'

WASHINGTON, 18 GIU - "Non sono sicuro quando andrò in Svizzera, credo questo weekend ma non so ancora". Lo ha detto Jd Vance in una conferenza stampa. "Dipende anche da quando gli iraniani potranno venire", ha aggiunto. Lo stesso vicepresidente degli Usa ha poi detto che gli americani hanno fatto passare 12 navi iraniane dalla firma dell'accordo con Teheran, aggiungendo che lo stretto di Hormuz "è aperto".

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