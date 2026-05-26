Vance, 'da Leone XIV un messaggio molto profondo sull'IA'

WASHINGTON, 26 MAG - Il vicepresidente Usa JD Vance, dopo le aspre tensioni delle scorse settimane, ha elogiato Leone XIV per la sua prima enciclica ricca di avvertimenti sui progressi incontrollati dell'IA, in base alla considerazione che il progresso deve essere un "esercizio di cura responsabile per la famiglia umana". In un'intervista telefonica alla Nbc News, Vance, cattolico e sostenitore dell'IA, ha detto di non aver letto l'intera enciclica del Papa, ma solo frammenti e riassunti. "Ciò che ne ho letto mi sembra molto profondo: è esattamente il genere di intervento che ci si aspetterebbe e si spererebbe da un leader della Chiesa", ha aggiunto.