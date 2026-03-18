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Vampe a Palermo, lanci di pietre e bottiglie per proteggere le cataste di legna

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PALERMO, 18 MAR - Lanci di pietre e bottiglie contro le squadre antincendio e le forze di polizia, intervenute per evitare che le vampe di San Giuseppe (vietate) fossero accese, si sono susseguiti durante il pomeriggio a Palermo. A controllare dall'alto le scorribande di chi accatastava legna da bruciare anche l'elicottero della polizia che ha sorvolato i quartieri dove sono state appiccate le cataste di legna. Lanci di pietre e bottiglie nella zona dell'ospedale Civico in via Carmelo Lazzaro. Guerriglia e fumogeni anche in via Imera, in via Cimbali e in piazza Sant'Anna al Capo, al Borgo Vecchio e in via Guglielmo il Buono dove già ieri si erano registrati tafferugli con la polizia. In alcuni casi sono stati dati alle fiamme anche i cassonetti della spazzatura. In piazza Magione la vampa è stata allestita nei pressi di una palma molto alta che è andata a fuoco. Sono stati presi di mira gli operai della Rap e i vigili del fuoco.

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