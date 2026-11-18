ROMA, 18 NOV - Il valico di Erez, nella parte settentrionale della Striscia di Gaza, è stato riaperto questa mattina esclusivamente per l'ispezione dei camion di aiuti umanitari, secondo quanto riferito da una fonte della sicurezza al Times of Israel. Dopo l'ispezione, i camion carichi di aiuti umanitari entreranno a Gaza attraverso il valico di Kerem Shalom. Prima del 7 ottobre 2023, il valico di Erez era utilizzato esclusivamente per il transito di persone da e per Gaza. Durante la guerra, era usato per far entrare camion di aiuti umanitari a Gaza quando le parti settentrionale e meridionale della Striscia erano separate e gli aiuti umanitari dovevano essere consegnati direttamente al nord. È stato chiuso nel febbraio 2025, al termine di un cessate il fuoco temporaneo avvenuto a metà del conflitto. Secondo una fonte della sicurezza, la Germania ha donato uno scanner per il controllo delle merci, consentendo la riapertura del valico questa mattina "a seguito delle pressioni del Board of Peace e dei tedeschi che hanno donato lo scanner". "Ispezioneremo un piccolo numero di camion, solo poche decine, e da lì proseguiranno verso Kerem Shalom ed entreranno nella Striscia", afferma la fonte. In base all'accordo di cessate il fuoco dello scorso anno, Israele si è impegnato a consentire l'ingresso a Gaza di 600 camion di aiuti umanitari al giorno.
Valico di Erez riapre per l'ispezione dei camion di aiuti umanitari diretti a Gaza
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