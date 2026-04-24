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Valditara, serve legge per eliminare distinzione tra licei e istituti tecnici

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ROMA, 24 APR - "Non ha più senso. L'istruzione tecnica e professionale è un'istruzione di serie A. Abbiamo potenziato lo studio delle materie di base, italiano, matematica, inglese, proprio per colmare quei divari. Bisognerà fare una legge, se ci saranno i tempi tecnici per la sua approvazione potrà partire già da settembre". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara al Gr1 soffermandosi sulla volontà di far cadere la distinzione terminologica tra licei e istituti tecnici e professionali.

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