Valditara, alla firma del terzo contratto 416 euro in più in media al mese

ROMA, 18 MAR - "Abbiamo mandato all'Aran il nostro atto di indirizzo per rinnovare il terzo contratto in questa legislatura: non c'è governo che abbia siglato tre contratti per un aumento medio di 416 euro al mese, quando sarà firmato anche il terzo contratto. Abbiamo aggiunto una serie di provvidenze importanti per esempio per garantire l'assicurazione sanitaria, stanziato risorse per l'assicurazione sugli infortuni sul lavoro e per una serie di interventi a favore del personale scolastico, stiamo iniziando a dare il via ad un meccanismo di welfare per il benessere dei lavoratori della scuola che deve essere sempre più incentivato e incoraggiato. Poi, certo, si deve fare sempre di più". Così il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara a La 7. Tra i prossimi obiettivi del ministro: continuare a potenziare il welfare per il personale della scuola, completare il rinnovo dei programmi scolastici e del grande progetto di riqualificazione degli edifici scolastici che è stato avviato e che coinvolge il 25% delle scuole italiane. "Lavoriamo per avere insegnanti sempre più motivati, condizioni delle scuole più sicure e qualità dell'insegnamento nelle materie curriculari", ha concluso Valditara.