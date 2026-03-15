++ Valditara agli Uffici scolastici, verificare par condicio su Referendum ++

ROMA, 15 MAR - Il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara ha dato mandato agli Uffici scolastici regionali di effettuare i dovuti riscontri nel caso in cui arrivino segnalazioni di mancato rispetto della par condicio negli incontri che si stanno tenendo nelle scuole sul referendum sulla giustizia che si terrà domenica e lunedì prossimi.