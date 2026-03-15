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++ Valditara agli Uffici scolastici, verificare par condicio su Referendum ++

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ROMA, 15 MAR - Il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara ha dato mandato agli Uffici scolastici regionali di effettuare i dovuti riscontri nel caso in cui arrivino segnalazioni di mancato rispetto della par condicio negli incontri che si stanno tenendo nelle scuole sul referendum sulla giustizia che si terrà domenica e lunedì prossimi.

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