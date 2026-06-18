NEW YORK, 18 GIU - Le forze americane hanno revocato il blocco di tutto il traffico marittimo in entrata e in uscita dai porti e dalle aree costiere dell'Iran. Lo afferma il Centcom. "Resteremo nell'area generale per assicurarci che tutti gli aspetti dell'accordo vengano rispettati", ha messo in evidenza.
Usa, 'revocato il nostro blocco, restiamo nell'area'
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