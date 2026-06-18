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Usa, 'revocato il nostro blocco, restiamo nell'area'

NEW YORK, 18 GIU - Le forze americane hanno revocato il blocco di tutto il traffico marittimo in entrata e in uscita dai porti e dalle aree costiere dell'Iran. Lo afferma il Centcom. "Resteremo nell'area generale per assicurarci che tutti gli aspetti dell'accordo vengano rispettati", ha messo in evidenza.

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