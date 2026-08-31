WASHINGTON, 30 AGO - Il Corpo delle Guardie della rivoluzione islamica dell'Iran ha sostenuto che gli attacchi condotti dalle forze americane per impedirgli di posizionare mine nello Stretto di Hormuz costituissero un 'atto di aggressione'. Tale affermazione è assolutamente falsa". Lo scrive il Comando centrale americano sul suo account X, spiegando che l'attacco sui lanciatori iraniani a Larak è stata "un'azione limitata e precisa contro le unità dei pasdaran impegnate nella posa di mine, che rappresentavano una minaccia imminente nello stretto di Hormuz". Un funzionario americano ha confermato alla Fox News che l'Iran ha attaccato le forze Usa in Giordania, dopo che queste hanno colpito sull'isola di Larak. Secondo la fonte, non sono stati segnalati impatti significativi e quasi tutti i missili in arrivo sono stati intercettati. Le forze armate della Giordania hanno dichiarato stanotte di aver intercettato otto missili, poco dopo che le Guardie rivoluzionarie iraniane avevano affermato di aver attaccato obiettivi militari Usa nel regno alleato di Washington. "I sistemi di difesa aerea hanno intercettato otto missili che hanno violato lo spazio aereo del Regno all'alba di oggi", si legge in una dichiarazione che cita il portavoce dell'esercito giordano.
Usa: 'Raid su Larak non sono stati aggressione, ma difesa'. Iran colpisce in Giordania
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