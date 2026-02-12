Usa: l'embargo al petrolio venezuelano è praticamente finito

CARACAS, 11 FEB - I rapporti tra Stati Uniti e Venezuela sono "a un punto di svolta nella storia" e l'embargo petrolifero imposto da Washington è "di fatto finito". Lo ha dichiarato il segretario Usa all'Energia Chris Wright, in visita a Caracas per discutere le opportunità di rilancio del settore energetico venezuelano. Dopo l'incontro con la presidente ad interim Delcy Rodríguez, subentrata a Nicolás Maduro dopo la sua "estrazione" da parte degli Stati Uniti, Wright ha parlato di una "svolta assolutamente storica" nella traiettoria del Paese, nelle relazioni bilaterali e nelle condizioni per il commercio nell'emisfero. Il ministro ha sottolineato l'impegno "appassionato" del presidente Donald Trump a trasformare i rapporti con Caracas, richiamando una storia comune segnata da fasi alterne. Secondo Wright, la normalizzazione energetica rientra in un'agenda più ampia per "fare di nuovo grandi le Americhe", (aggiungendo una "s" allo slogan di Trump "make Americas great again"), avvicinando i Paesi del continente e promuovere commercio, pace, prosperità e occupazione. "Non sono solo parole - ha affermato - ma piani concreti e azioni già avviate", aprendo la strada a una nuova cooperazione tra Washington e Caracas.