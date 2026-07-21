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Usa, lanciati nuovi attacchi contro target militari in Iran

NEW YORK, 21 LUG - Gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi contro obiettivi militari in Iran per l'undicesima notte consecutiva. Lo annuncia il Us Central Command sottolineando che i raid puntano a "degradare le capacità dell'Iran di minacciare le imbarcazioni commerciali nello Stretto di Hormuz".

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