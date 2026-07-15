WASHINGTON, 15 LUG - Il Centcom ha annunciato una nuova di attacchi contro l'Iran alle 15 ora americana, le 21 in Italia. I raid "hanno preso di mira le capacità militari iraniane utilizzate per minacciare le imbarcazioni che transitano liberamente attraverso lo Stretto di Hormuz, una via navigabile internazionale vitale per il commercio globale", si legge in un post del Comando centrale su X.
Usa, lanciata una nuova ondata di attacchi contro l'Iran
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