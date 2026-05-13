Usa, jet F35 pattuglia le acque dello stretto di Hormuz

WASHINGTON, 13 MAG - Il Comando centrale americano ha annunciato che un caccia stealth F-35A sta pattugliando le acque dello stretto di Hormuz. L'F-35A è in grado di trasportare fino a 18.000 libbre di armamenti, pur mantenendo velocità supersoniche, sottolinea il Centcom in un post su X postando una foto del jet.