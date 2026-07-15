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Usa, iniziata nuova ondata di raid in Iran

ROMA, 15 LUG - "Alle 6 del mattino (mezzogiorno in Italia, ndr) di oggi, le forze del Comando Centrale degli Stati Uniti hanno iniziato a lanciare un'ondata di attacchi contro l'Iran. Gli attacchi sono progettati per degradare ulteriormente le capacità militari che le forze iraniane hanno utilizzato per attaccare le navi commerciali nello Stretto di Hormuz": lo annuncia lo stesso comando centrale su X.

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